'Gerçek şu ki Esad hala iktidar'

Almanya'nın Washington Büyükelçisi Peter Witig bu hafta katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada; Batılı ülkelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı iktidardan düşürme plan ve çabalarının akamete uğradığını itiraf ederek, bunu "acı bir yenilgi" olarak niteledi.

Washington'da nükleer anlaşma ile ilgili Atlantic Konseyi Düşünce Enstitüsü'nde düzenlenen oturumda açıklama yapan Alman Büyükelçi Witig, Suriye'de Esad'ın hala iktidarda olması konusundaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine; "Esad hala iktidarda gerçek bu" diye konuştu.

Suriye'de savaşın başladığı ilk günlerde kendisi ve İngiltere'nin Washington Büyükelçisinin, Beşar Esad'ın yakında iktidardan düşeceğini temenni ettiklerine dikkat çeken Witig, "Esad hala iktidarını sürdürüyor ve BM'de de temsilcisi var.

Gerçek budur" açıklamasında bulundu. Alman diplomat, tüm diplomatik çabalara rağmen bu konuda başarısız olduklarını da sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ