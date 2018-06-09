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'Geri Kabul' durmuş AB'den çağrı var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye'ye Yunanistan ile yapılan ikili geri kabul anlaşmasına  uyması çağrısında bulundu

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:40
'Geri Kabul' durmuş AB'den çağrı var

AB Komisyonu sözcüsü Cuma günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın devamının Türkiye ile hedeflenen vize serbestisinin sağlanması için AB'nin ön koşullarından biri olduğunu hatırlattı. Sözcü, karayoluyla Yunanistan'a gelen mültecilerin geri gönderilmesinin "düzensiz göç akınları ve yeni göç güzergahlarının oluşmasını engellemek için önemli bir unsur” olduğunu da sözlerine ekledi. AB Komisyonu sözcüsü, ikili geri kabul anlaşması konusunda Türkiye ve Yunanistan ile temas halinde olduklarını dile getirdi.

Bunun yanısıra, ikili anlaşmanın uzun süredir öneminin azaldığını, 2017 ve 2018 yıllarında sadece 25 kişinin bu anlaşma uyarınca geri gönderildiğini belirtti. Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın Yunan adalarına geldikten sonra iltica başvurusu kabul edilmeyen mültecilerin iadesini öngördüğünü belirten AB Komisyonu sözcüsü, iki tarafın da bu anlaşmayı uyguladığını belirtti.

Ancak Yunanistan'a karayoluyla gelen mültecilerin iadesinde ikili geri kabul anlaşmasının uygulandığını ifade eden sözcü, bunun Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması ile mümkün olabileceğini söyledi. Alman hükümetinden de Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü Berlin’de olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların "görüşmelerle çözüme kavuşturulmasını” umduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türk hükümetinin ikili geri kabul anlaşmasının durdurulması kararının AB ile yapılan mutabakatı etkilemediği bilgisine sahip olduklarını da sözlerine ekledi.
DIŞ HABERLER

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