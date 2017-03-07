Gerilim yükseliyor

Kuzey Kore, Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını açıkladı. Pyongyang yönetiminin, Malezya'daki Kuzey Koreli diplomatlar ve Kuzey Kore vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat verilinceye kadar Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Pyonyang yönetiminin bu kararı üzerine Malezya, Kuzey Koreli diplomatların ülkeden ayrılmasını yasakladı.

Füze denemeleri ABD üslerine yönelik

Pyongyang, balistik füze denemelerinin, Japonya'daki ABD üslerine saldırı kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığını açıkladı. ?Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan haberde, "Füze denemeleri, Japonya'daki saldırgan emperyalist ABD üslerine karşı yapılmıştır" ifadesine yer verildi. Haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un orduya, kendini 'muteber nükleer güç' olarak hazırlaması talimatı verdiği de belirtildi. Önceki sabah Kuzey Kore'nin 4 balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Pentagon, Kuzey Kore'nin kuzeybatısından fırlatılan füzelerin Japon Denizi'nde yaklaşık bin kilometre katettiği bilgisini paylaşmıştı. Dünkü füze denemelerinde hangi tür füze kullanıldığına dair açıklama yapılmadı ancak ABD'li uzmanlar, saldırıda 965 kilometre katedebilen uzun menzilli Scud füzeleri kullanıldığını düşünüyor. BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklamıştı. AA