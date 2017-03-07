Gerilim yükseliyor

Kuzey Kore, Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını açıkladı. Pyongyang yönetiminin, Malezya'daki Kuzey Koreli diplomatlar ve Kuzey Kore vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat verilinceye kadar Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını duyurdu.
Pyonyang yönetiminin bu kararı üzerine Malezya, Kuzey Koreli diplomatların ülkeden ayrılmasını yasakladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre Malezya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini geçici yasaklamasının ardından Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde çalışan personelin ülkeden çıkışına yasak getirdi. Malezya İçişleri Bakanı Ahmed Zahid Hamidi, düzenlediği basın toplantısında, kararın, Pyongyang yönetiminin Malezya vatandaşlarının Kuzey Kore'den ayrılmasını engellemesine misillime olarak alındığını söyledi. Malezya polisi de başkentte Kuzey Kore büyükelçiliğini kordon altına aldı. Emniyet güçlerinin, büyükelçiliğin bulunduğu sokağa giriş-çıkışlara izin vermediği belirtildi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında uğradığı VX sinir gazlı saldırının ardından hayatını kaybetmişti.
Füze denemeleri ABD üslerine yönelik
Pyongyang, balistik füze denemelerinin, Japonya'daki ABD üslerine saldırı kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığını açıkladı. ?Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan haberde, "Füze denemeleri, Japonya'daki saldırgan emperyalist ABD üslerine karşı yapılmıştır" ifadesine yer verildi. Haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un orduya, kendini 'muteber nükleer güç' olarak hazırlaması talimatı verdiği de belirtildi. Önceki sabah Kuzey Kore'nin 4 balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Pentagon, Kuzey Kore'nin kuzeybatısından fırlatılan füzelerin Japon Denizi'nde yaklaşık bin kilometre katettiği bilgisini paylaşmıştı. Dünkü füze denemelerinde hangi tür füze kullanıldığına dair açıklama yapılmadı ancak ABD'li uzmanlar, saldırıda 965 kilometre katedebilen uzun menzilli Scud füzeleri kullanıldığını düşünüyor. BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklamıştı. AA