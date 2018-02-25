Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
banner138

Gizli belgenin açıklanmasına onay çıktı

İstihbarat Komitesi, Beyaz Saray'ın 'hazır olmadığı' yönündeki itirazları sonucu açıklanmasını uygun görmediği belgelerin kamuoyuyla paylaşılabileceğine karar verdi

25 Şubat 2018 Pazar 17:33
Gizli belgenin açıklanmasına onay çıktı

ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Donald Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına ilişkin kaleme aldığı gizli belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına izin verdi.

İstihbarat Komitesi, şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'ın "belgenin hazır olmadığı" yönündeki itirazları sonucu açıklanmasına uygun görmediği belgelerin kamuoyuyla paylaşılabileceğine karar verdi.

Cumhuriyetçilerin "FBI ve Adalet Bakanlığı'nın Trump soruşturmasını yürütürken kendilerine verilen sınırların dışına çıktığı" iddiasıyla kaleme aldığı yazıya karşılık Demokratların hazırladıkları belge, "ülke güvenliği riski" gerekçesiyle Beyaz Saray engeline takılmıştı.

Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn, Komiteye bir mektup yollayarak Demokratların kaleme aldığı gizli belgenin, kamuoyuyla paylaşılmaya hazır olmadığını belirtmiş ve "Başkan belgenin yayınlanmasını destekliyor fakat çok sayıda kaygıları var.

Bunlar özellikle ulusal güvenlik ve güvenlik güçlerimizin çıkarlarıyla alakalıdır." ifadelerine yer vermişti.

Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.

AA

Son Güncelleme: 25.02.2018 23:03
Anahtar Kelimeler:
TrmupGizli BelgeBeyaz SarayABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şi'nin göreve devamının önü açılacak
Şi'nin göreve devamının önü açılacak
DSG iddiası! Suriye ordusu Menbiç'e girecek'
DSG iddiası! Suriye ordusu Menbiç'e girecek'
Moskova ve Şam karşıtlığına önlem
Moskova ve Şam karşıtlığına önlem
Gazze'deki abluka bin can aldı
Gazze'deki abluka bin can aldı
Rusya'dan ABD'ye uçaklı yanıt
Rusya'dan ABD'ye uçaklı yanıt
Müslüman polis son yolculuğuna uğurlandı
Müslüman polis son yolculuğuna uğurlandı
Rus Dışişleri Kiev’i uyardı
Rus Dışişleri Kiev’i uyardı
Avustralyalı Türklerden 'TSK'ya destek
Avustralyalı Türklerden 'TSK'ya destek
Afganistan'da şok intihar saldırıları
Afganistan'da şok intihar saldırıları

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim