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Göçmenler Avrupa'nın kabusu olacak

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 4. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, göç akışı yönetiminin, gelecek yıllarda AB için en büyük zorluk olacağı belirtildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:55
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Göçmenler Avrupa'nın kabusu olacak

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 4. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, göç akışı yönetiminin, gelecek yıllarda AB için en büyük zorluk olacağı belirtilerek, "AB-Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının bütünüyle uygulanması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Zirveye İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

Zirve bildirisinde "Özellikle güney AB ülkeleri, AB'nin dış sınırlarında bulunduğu için göçten çok etkileniyor ve bu konuda oldukça endişeli. Sınırlarımızın korunmasının verdiği yük ve bizim bu noktadaki önemli rolümüz AB tarafından kabul edilmeli ve paylaşılmalı. AB, köleliğin yeni versiyonu insan kaçakçılığıyla mücadelesini iki katına çıkarmalı ve herkes için insan haklarını garanti altına almalı. Uluslararası korumaya ihtiyaç duyanları, özellikle de en korunmasız grupları kollamalı" görüşlerine yer verildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa BirliğiGöçmenSığınmacıMülteci
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