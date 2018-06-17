Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

Göçmenler İspanya'ya ulaştı

Akdeniz'de kurtarılan 629 göçmen, İtalya ve Malta'nın limanlarını kapatmasının ardından, uzun ve zorlu bir yolculuk sonucunda İspanya'nın açtığı Valencia limanına ulaştı

17 Haziran 2018 Pazar 17:14
Göçmenler İspanya'ya ulaştı

Göçmenleri kurtaran Aquarius ile kapasitesi yetmediğinden taşımak için desteğe gelen iki İtalyan yardım gemisi, dün şafakla birlikte Valencia'ya giriş yaptı. Gemilerdeki göçmenlerin ufukta Valencia gözüktüğünde sevinç gösterileri yaptıkları kameralara yansıdı. Aralarında çok sayıda çocuk ile hamile kadınların da bulunduğu göçmenlere yardım etmek için limanda sağlık görevlileri ve çevirmenler görev aldı. Kızılhaç'ın bin çalışanı da göçmenlere yardımcı olmak için devreye girdi.

İtalya'da kendisine 'değişim hükümeti' diyen popülist-aşırı sağcı koalisyonu, 9 Hazira'da Libya açıklarında kurtarılan göçmenleri ülkeye kabul etmemişti. Hepsi açlık, susuzluk çekmiş, yorgun haldeki, bazısı hasta durumdaki göçmenler, Akdeniz'de fırtınalı havada 5 günlük yolculukla 1500 km uzaktaki Valencia'ya ulaştırıldı.

İspanya'daki göçmen karşıtı da olan sağcı hükümeti iki hafta önce meclis oylamasıyla düşürmüş olan Sosyalist Partili Başbakan Pedro Sánchez "Bu insanlara güvenli liman sağlayarak insani bir felaketi önlemek görevimizdir" dedi. Sanchez, gelen göçmenlere bedava sağlık hizmeti sunulmasını ve her iltica başvurusunun tek tek incelenmesini vaat etti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balkanlarda tarihi imza
Balkanlarda tarihi imza
Rusya ve Suudi Arabistan anlaştı
Rusya ve Suudi Arabistan anlaştı
Askeri tatbikatlar askıya alınacak
Askeri tatbikatlar askıya alınacak
Darbe çağrısı yapan vekile soruşturma
Darbe çağrısı yapan vekile soruşturma
Çin ve Pakistan'da Ramazan Bayramı
Çin ve Pakistan'da Ramazan Bayramı
Belçika'dan mülteci ayrımı
Belçika'dan mülteci ayrımı
Arakanlı Müslümanlar bayramı buruk geçiriyor
Arakanlı Müslümanlar bayramı buruk geçiriyor
Gurbetçiler sandık başında
Gurbetçiler sandık başında
Bayram kana bulandı: 20 ölü
Bayram kana bulandı: 20 ölü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim