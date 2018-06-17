Göçmenler İspanya'ya ulaştı

Göçmenleri kurtaran Aquarius ile kapasitesi yetmediğinden taşımak için desteğe gelen iki İtalyan yardım gemisi, dün şafakla birlikte Valencia'ya giriş yaptı. Gemilerdeki göçmenlerin ufukta Valencia gözüktüğünde sevinç gösterileri yaptıkları kameralara yansıdı. Aralarında çok sayıda çocuk ile hamile kadınların da bulunduğu göçmenlere yardım etmek için limanda sağlık görevlileri ve çevirmenler görev aldı. Kızılhaç'ın bin çalışanı da göçmenlere yardımcı olmak için devreye girdi.

İtalya'da kendisine 'değişim hükümeti' diyen popülist-aşırı sağcı koalisyonu, 9 Hazira'da Libya açıklarında kurtarılan göçmenleri ülkeye kabul etmemişti. Hepsi açlık, susuzluk çekmiş, yorgun haldeki, bazısı hasta durumdaki göçmenler, Akdeniz'de fırtınalı havada 5 günlük yolculukla 1500 km uzaktaki Valencia'ya ulaştırıldı.

İspanya'daki göçmen karşıtı da olan sağcı hükümeti iki hafta önce meclis oylamasıyla düşürmüş olan Sosyalist Partili Başbakan Pedro Sánchez "Bu insanlara güvenli liman sağlayarak insani bir felaketi önlemek görevimizdir" dedi. Sanchez, gelen göçmenlere bedava sağlık hizmeti sunulmasını ve her iltica başvurusunun tek tek incelenmesini vaat etti.

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