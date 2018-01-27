Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Göçmenler sınır dışı ediliyor

Chicago'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'nda küçük bir grubun protesto ettiği sınır dışı işlemleri gizlilik içinde yürütüldü.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:58
Göçmenler sınır dışı ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle ülke gündeminde büyük tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri Chicago kentine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'nda küçük bir grubun protestosuna rağmen gerçekleşti.

Gizlilik içinde yürütülen sınır dışı etme operasyonunda Chicago'nun yanı sıra Indiana'nın kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan onlarca yasa dışı göçmen, World Atlantic Havayollarına ait uçağa bindirilerek ülke dışına gönderildi.

Sınır dışı işlemi, çok yoğun olmayan havaalanındaki özel jetler için ayrılan apronun arka tarafındaki bölümde yapıldı. Polis araçları eşliğinde camları boyalı iki minibüsle havaalanına getirilen yasa dışı göçmenlerin elleri ve ayaklarının zincirlendiği görüldü.

Göçmenler arasında kadınların da olması dikkati çekti. Sınır dışı işlemi havaalanına gelen küçük bir grup tarafından protesto edildi.

"Adalet yoksa barış da yok" ve "Göçmenler olmasaydı, Trump'ın karısı da olmazdı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Adalet istiyoruz, şimdi istiyoruz" ve "Göçmenlere özgürlük" sloganları attı.

İş makinelerini protestocularla uçak arasına çeken havaalanı yetkilileri, sınır dışı operasyonunun görüntülenmesini engellemek için yoğun çaba harcadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Türkiye'ye destek
İran'dan Türkiye'ye destek
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
NATO Rusya'yı vurursa...
NATO Rusya'yı vurursa...
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Paris sular altında
Paris sular altında
Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor
Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor
Trump da yatırımcı peşinde
Trump da yatırımcı peşinde
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim