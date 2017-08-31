Göçmenlerin korunması programını iptal ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’ye çocuk yaşta gelen kaçak göçmenlere yasal statü sağlayan DACA programı iptal edeceği açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, göçmen çocuklarının yararlandığı, “Çocukluk Çağında ABD’ye gelenler İçin Ertelenmiş Eylem” (DACA) programını fes edeceği belirtildi. Açıklamanın ABD genelinde tepkilere neden olduğu kaydedildi. Araştırmalara göre, DACA’nın sona erdirilmesiyle her ay çalışma izni süresi dolan 30 bin kişi, işten çıkmak zorunda kalacak. Cato Enstitüsü analistlerinden David Bier, DACA’nın sonlandırılmasının iki yılda çalışanlar üzerinde 2 milyar dolarlık bir maliyet getireceğini belirtti.

ABD’ye yasadışı yollardan giren yaklaşık 790 bin göçmen çocuğun yararlandığı program, eski Başkan Barack Obama döneminde 2012’de başlatılmıştı. 16 yaşını doldurmadan önce ABD’ye gelmiş, 2012’de 31 yaşını tamamlamamış ve ABD topraklarında suç işlememiş eğitimini sürdüren göçmenlerin yararlandığı program, ABD için askerlik yapan göçmenler için de geçerli.

Trump, seçim kampanyasında DACA programını iptal edeceğini açıklamıştı.

(İHA)