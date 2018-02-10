Göçmenlerin sorunları Libya'da da aynı

Taverga kenti yakınlarındaki Beni Velid beldesinde bulunan Kararatu'l-Katf'taki geçici kampta kurulu 100 civarındaki çadırda 200'den fazla aile yaşıyor.

Kampta kalanlardan Ramadan Ektıyt, yaptığı açıklamada, söz konusu ailelerin kampta kalma sebebinin, daha önce Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin Taverga'dan göç ettirilenlerin 1 Şubat'tan itibaren evlerine dönmeleri için aldığı karar olduğunu belirtti.

Taverga halkının, UMH Başkanlık Konseyi'nin kararı doğrultusunda evlerine dönme çabalarının silahlı gruplar tarafından reddedildiğini dile getiren Ektıyt, silahlı bir grubun göçmenlerin kaldığı bazı çadırları yaktığına işaret etti. Kampta kalan göçmenlerin evlerine dönmeleri için bir çözüm bulunması temennisini dile getiren Ektıyt, hükümete ve kurumlara, yasal çerçevede kendilerine haklarının verilmesi çağrısında bulundu.

Tavergalı göçmenlerin geçen perşembe evlerine dönmeye başlaması bekleniyordu ancak Misratalı sivil ve askeri makamlar dönüşün ertelenmesini istemişti.

AA