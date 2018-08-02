Golan tepelerini Ruslar koruyacak

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, basın toplantısında, altı yıllık aradan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ile Rus askeri polisinin Golan Tepeleri'nde devriye gezdiğini belirtti.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki BM misyonunun 2012’de sonlandırıldığını anımsatan Rudskoy, “Golan Tepeleri'nde tahriklerin önlenmesi amacıyla Rus askeri polisinin konuşlandırılacağı 8 gözlem noktası oluşturulacak. Bölge istikrara kavuştuktan sonra bu noktalar Suriye hükümetine teslim edilecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, bir süre önce yaptığı açıklamada, İranlı güçlerin Golan Tepeleri’nden çekildiğini öne sürmüştü.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

HABER MERKEZİ