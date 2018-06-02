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Google Pentagon'a 'ben yokum' dedi

Teknoloji devi Google, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldı

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:04
Google Pentagon'a 'ben yokum' dedi

Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor. Google çalışanları daha önce projeye karşı bir imza kampanyası düzenleyerek şirketi "savaş ticaretinden" uzak durmaya çağırmıştı. Google'dan kendisinin ya da bağlı firmaların "savaş teknolojisi üretip üretmediğini" açıklığa kavuşturması istenmişti.

Şubat ayında başlatılan imza kampanyasına katılan çalışanların sayısı Mayıs ortası itibarı ile dört bine ulaştı. Bazı çalışanların bu süre içerisinde etik gerekçelerle istifa ettikleri belirtiliyor. Çalışanların başlattığı kampanyaya ABD'de siber dünyada vatandaşların haklarını savunan sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation da destek vermişti.

Robotların askeri amaçlarla kullanılmasını engellemeyi hedefleyen International Committee for Robot Arms Control (ICRAC) da bir açık mektup kaleme alarak Google çalışanlarını desteklediğini duyurdu. ABD ordusu ve dış istihbarat servisi CIA yıllardır öldürme hedefi gözeterek terör şüphelilerine yönelik İHA'larla operasyon düzenliyor. Bu operasyonlarda sayısız masum sivil de hayatını kaybetti.

Saldırı hedeflerine ABD başkanının onay vermesi gerekiyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın genişlettiği program çerçevesinde ordu sadece Afganistan ve Pakistan değil Yemen ve Somali'de de operasyonlar düzenledi.
DIŞ HABERLER

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