Grev Yunanistan'ı felç etti

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME), toplu sözleşmeler, grev hakları ve asgari ücretin artırılması çağrısıyla grev kararı aldı.

Greve bakanlıklardaki memurlar, sağlık çalışanları, öğretmenler, gazeteciler, noterler, avukatlar, ulaşım çalışanları katılıyor.

Bugün ülkede, doktorların işbaşı yapmaması sebebiyle, hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verirken, ilk ve orta seviyede okullar kapalı olacak. Sivil Havacılık Kurumu'nun (YPA) greve katılması sebebiyle birçok uçuşta iptal ve gecikmeler yaşanırken, greve giden Yunanistan Denizciler Federasyonu (PNO) gemi seferlerinin 24 saat boyunca durdurulmasına sebep oldu.

Başkent Atina'da toplu taşımanın ise sadece belli aralıklarla yapılacak olmasının trafik yoğunluğuna yol açması bekleniyor.

Ayrıca, sendikaların çağrısıyla düzenlenecek gösteriler sebebiyle öğle saatlerinden itibaren kent merkezindeki yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Yunanistan Devlet Demiryolları (OSE) çalışanlarının işbaşı yapmaması nedeniyle banliyö tren seferleri durduruldu. Öte yandan, gazetecilerin de greve katılmasıyla, televizyonlarda haber yayınları iptal edilirken, yarın gazeteler basılmayacak.

Yunanistan ve kreditörleri, kurtarma paketi programı kapsamındaki son değerlendirme sürecinde, grev haklarının kısıtılanması, bazı termik santrallerin satılması, emekli gelirlerinde daha fazla kesintiler üzerinde uzlaşma sağlamıştı.

AA