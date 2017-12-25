Guatemala elçiliğini Kudüs'e taşıyor

ABD gibi Guatemala da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Facebook hesabı üzerinden açıklamada bulunan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, büyükelçiliğin taşınması için gerekli çalışmalara başlanması konusunda Guatemala Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahşon, "bu önemli karardan ötürü" Guatemala'ya teşekkür etti. Nahşon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Harika haber ve gerçek dostluk!" ifadesini kullandı.

Böylece ABD'nin ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayan ilk ülke Guatemala oldu. Daha önce Çek Cumhuriyeti, bölgedeki müttefikleriyle görüştükten sonra böyle bir adım atmayı düşünebileceğini açıklamıştı.

Guatemala, Trump'ın Kudüs hamlesinin BM Güvenlik Kurulu'nda alınan kararla reddedildiği oturumda ABD'nin yanında tavır alan ülkelerden biriydi. Guatemala, ABD karşıtı tasarıya ret oyu veren dokuz ülke arasında yer almıştı.

193 üyeli BM Genel Kurulu'ndaki 128 ülkenin tasarı lehinde oy verdiği oturumda, 35 ülke çekimser kalmıştı. 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.