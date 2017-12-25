Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216

Guatemala elçiliğini Kudüs'e taşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler sürerken aynı doğrultuda bir karar da Guatemala'dan geldi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:15
15 Okunma
Guatemala elçiliğini Kudüs'e taşıyor

ABD gibi Guatemala da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Facebook hesabı üzerinden açıklamada bulunan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, büyükelçiliğin taşınması için gerekli çalışmalara başlanması konusunda Guatemala Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahşon, "bu önemli karardan ötürü" Guatemala'ya teşekkür etti. Nahşon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Harika haber ve gerçek dostluk!" ifadesini kullandı.

Böylece ABD'nin ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayan ilk ülke Guatemala oldu. Daha önce Çek Cumhuriyeti, bölgedeki müttefikleriyle görüştükten sonra böyle bir adım atmayı düşünebileceğini açıklamıştı.

Guatemala, Trump'ın Kudüs hamlesinin BM Güvenlik Kurulu'nda alınan kararla reddedildiği oturumda ABD'nin yanında tavır alan ülkelerden biriydi. Guatemala, ABD karşıtı tasarıya ret oyu veren dokuz ülke arasında yer almıştı.

193 üyeli BM Genel Kurulu'ndaki 128 ülkenin tasarı lehinde oy verdiği oturumda, 35 ülke çekimser kalmıştı. 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpNetanyahuİsrailKudüsBüyükelcilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok
Tayfun 200'den fazla can aldı
Tayfun 200'den fazla can aldı
Bm'nin Suriye raporu ürkütücü
Bm'nin Suriye raporu ürkütücü
Rusya raporu ABD'yi korkuttu
Rusya raporu ABD'yi korkuttu
Kıbrıs'ta gündem seçimler
Kıbrıs'ta gündem seçimler
Ankara-Kahire buzları eritiyor
Ankara-Kahire buzları eritiyor
İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor
İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor
Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı
Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı
Filistin'de şehit sayısı 15'e yükseldi
Filistin'de şehit sayısı 15'e yükseldi

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim