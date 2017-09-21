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Güney'den Kuzey'e insani yardım

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan ciddi insani kriz nedeniyle Kuzey Kore'de yeni doğan bebeklere ve hamile kadınlara destek kararı alındığı bildirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:04
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Güney'den Kuzey'e insani yardım

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yardımların yeniden başlayacağına işaret edilen açıklamada, hükümetin, iki ülke arasındaki çeşitli faktörleri göz önüne aldıktan sonra yardımların tedarik zamanını ve boyutunu belirleyeceği kaydedildi.

Bakanlık, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin provokasyonlarına şiddetle tepki verdiğini ancak Kuzey Korelilere insani yardım yapılmasına duyulan ihtiyacı da vurguladığını belirtti.

Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, "Küresel toplum, yardımın siyasetten ayrı tutulması gerektiği konusundaki görüşlerini paylaştı." ifadesini kullandı. Plan çerçevesinde Güney Kore, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yürütülen bir beslenme programı için 4,5 milyon dolar sağlayacak. Seul hükümeti ayrıca, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından beslenme ve aşı hükümleri konulu bir projeye 3,5 milyon dolar bağışta bulunacak.

 Güney Kore hükümeti, en son 2015'te, BM Nüfus Fonu aracılığıyla Kuzey Kore'ye insani yardım yapmıştı.

 AA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKuzeyYARDIM
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