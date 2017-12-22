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Güney Kore'den Kuzey’e çağrı

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho, Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeler düzenlemek ve iki taraf arasında hasar gören ilişkileri onarmak istediklerini duyurdu.

22 Aralık 2017 Cuma 15:15
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Güney Kore'den Kuzey’e çağrı

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Cho, Kuzey Kore ile görüşmeler düzenlemeleri durumlarında iki tarafı ilgilendiren konuları açık fikirli ve ön şartsız görüşmek istediklerini belirtti.

Cho, bu minvalde iki taraf arasındaki hasar gören ilişkileri onarmak ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununun çözümüne daha fazla yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

Ayrıca Pyongyang yönetiminin Güney Kore'de gelecek şubat ayında düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılmasını umduğunu belirten Cho, Kim Jong-un yönetiminin müzakerelerin başlaması arayışına girmesinin de iyi bir tutum olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreGüney Kore
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