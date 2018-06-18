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Güney Kore'den tartışmalı tatbikat

Güney Kore ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattı

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:31
Güney Kore'den tartışmalı tatbikat

Güney Kore donanması, Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattı. Kyodo'nun haberine göre, ordu, Güney Kore'nin Dokdo, Japonya'nın Takeşima olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalarda 2 günlük askeri tatbikata başladı.

Tatbikata 6 savaş gemisi ve 7 uçağın katıldığı belirtildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.
AA

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