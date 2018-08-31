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Güney Kore Rivlin'i kabul etmedi

Güney Kore'nin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu yıl veya gelecek yıl Seul'ü ziyaretini kabul etmediği ileri sürüldü

31 Ağustos 2018 Cuma 15:41
Güney Kore Rivlin'i kabul etmedi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güney Kore, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Seul'ü ziyaret etmesine karşı çıktı ancak bunun nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı. Haberde, Seul'den gelen olumsuz cevabın İsrail için büyük sürpriz olduğu ifade edildi.

Bunun Cumhurbaşkanı Rivlin'in şahsına yönelik bir tutum olmadığı fakat bu kararı kimin aldığının bilinmediği belirtildi. Haberde, ziyarete karşı çıkılmasının arkasında yatan sebebin, "İsrail'in gaz platformlarını korumak için daha önce Kore gemileri yerine Alman gemileri satın alarak Kore'yi hayal kırıklığına uğratması ve İsrail'in, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un arasında geçen nisan ayında yapılan zirveyi kutlamaması" olabileceği kaydedildi.
AA

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