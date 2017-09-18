Güney Kore savaş istemiyor

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinden sonra Türk hükümetinden hemen bir kınama açıklaması geldi. Bu bizim için büyük bir destek." dedi. Cho Yun-soo, yaptığı açıklamada, eylül ayı başında Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra ABD için de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin hidrojen bombası denemesine yönelik tepkisinin de de önemine işaret eden Cho Yun-soo, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinden sonra Türk hükümetinden hemen bir kınama açıklaması geldi. Bu bizim için büyük bir destek. Kuzey Kore'nin meydan okumasına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ambargo kararı var." diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın ardından Japonya ve Güney Kore ile imzaladığı silah anlaşmalarını değerlendiren Cho Yun-soo, "Bu anlaşma savunma amaçlıdır. Kore yarımadasında bir daha savaş çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunu önlemek için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



ABD, işi Pentagon’a havale etti



ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını kontrol altına alacak seçeneklerinin tükendiğini ve ABD'nin konuyu Pentagon'a devredebileceğini söyledi. Haley, "Kuzey Kore, pervasızca nükleer programına devam ederse ABD kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalacak ve Kuzey Kore yok olacak. Hepimiz bunun farkındayız ancak hiçbirimiz savaş istemiyoruz." dedi. DIŞ HABERLER