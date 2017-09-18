Yazarlar GÜNDEM SPOR OTOMOTİV DÜNYA EKONOMİ TOPLUM YAŞAM SAĞLIK DİN BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR ARŞİV
BİST
106535
ALTIN
146.655
DOLAR
3.4862
STERLİN
4.6981
EURO
4.1597

Güney Kore savaş istemiyor

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, “Kore yarımadasında bir daha savaş çıkmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:24
11 Okunma
Güney Kore savaş istemiyor

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinden sonra Türk hükümetinden hemen bir kınama açıklaması geldi. Bu bizim için büyük bir destek." dedi. Cho Yun-soo,  yaptığı açıklamada, eylül ayı başında Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra ABD için de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin hidrojen bombası denemesine yönelik tepkisinin de de önemine işaret eden Cho Yun-soo, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinden sonra Türk hükümetinden hemen bir kınama açıklaması geldi. Bu bizim için büyük bir destek. Kuzey Kore'nin meydan okumasına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ambargo kararı var." diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın ardından Japonya ve Güney Kore ile imzaladığı silah anlaşmalarını değerlendiren Cho Yun-soo, "Bu anlaşma savunma amaçlıdır. Kore yarımadasında bir daha savaş çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunu önlemek için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, işi Pentagon’a havale etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını kontrol altına alacak seçeneklerinin tükendiğini ve ABD'nin konuyu Pentagon'a devredebileceğini söyledi. Haley, "Kuzey Kore, pervasızca nükleer programına devam ederse ABD kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalacak ve Kuzey Kore yok olacak. Hepimiz bunun farkındayız ancak hiçbirimiz savaş istemiyoruz." dedi. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Savaş IstemiyorAnkara BüyükelçisiYarımadasıKesinlikle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore savaş istemiyor
Güney Kore savaş istemiyor
Irma gitti, Maria geliyor
Irma gitti, Maria geliyor
46 terörist etkisiz hale getirildi
46 terörist etkisiz hale getirildi
Irma gitti, Maria geliyor
Irma gitti, Maria geliyor
İsrail 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 16 Filistinliyi gözaltına aldı
BM Genel Sekreteri’nden uyarı
BM Genel Sekreteri’nden uyarı
Myanmar’a silah ambargosu çağrısı
Myanmar’a silah ambargosu çağrısı
Katar’la anlaşan anlaşana
Katar’la anlaşan anlaşana
Filipinler'de tarihi cami geri alındı
Filipinler'de tarihi cami geri alındı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim