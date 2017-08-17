Güney Kore savaş istemiyor

Kore Savaşı'nın ardından ülkeyi yeniden inşa etmek için halkın hep birlikte çaba sarf ettiğini ve sahip oldukları her şeyi başka bir savaşa daha kurban veremeyeceklerini vurgulayan Moon, "Kore Yarımadası'nda bir daha asla savaş olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu. Moon, ABD'nin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'ye karşı herhangi bir seçeneği, önceden Güney Kore ile görüşme konusunda mutabık kaldığına işaret etti. Kuzey'in nükleer programları konusunda yakın iletişim içinde olan Seul ve Washington'ın, ayrıca provokasyonlarını durdurma ve müzakereye zorlama noktasında Pyongyang'a sert yaptırım ve baskı uygulanmasında aynı fikri paylaştığını belirten Moon, Trump'ın "Kuzey Kore'ye karşı sarf ettiği kavgacı sözlerin Kuzey Kore'ye baskı uygulanması için güçlü bir çözüme işaret ettiğini, mutlaka askeri çatışma anlamına gelmediğini" savundu. Nükleer çalışmalarını durdurması halinde Kuzey Kore'ye özel elçi gönderebileceklerini kaydedetti.