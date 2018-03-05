Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel heyet, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile akşam yemeğinde bir araya geldi.