Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, "Devlet Başkanı'nın aralarında Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un da olduğu özel elçilerinden oluşan heyeti, Pyongyang'ta temaslarda bulundu" ifadesi kullanıldı.
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel heyet, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
05 Mart 2018 Pazartesi 02:21