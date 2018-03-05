Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116946
ALTIN
161.558
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2694
EURO
4.6984
banner138

Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel heyet, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

05 Mart 2018 Pazartesi 02:21
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, "Devlet Başkanı'nın aralarında Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un da olduğu özel elçilerinden oluşan heyeti, Pyongyang'ta temaslarda bulundu" ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKuzey Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta kritik yerel seçimler
Tunus'ta kritik yerel seçimler
İran'dan Batı'ya rest
İran'dan Batı'ya rest
'Batının kalıpları dağıldı'
'Batının kalıpları dağıldı'
AB'ye İtalyan tokadı
AB'ye İtalyan tokadı
Norveç 'kıyamet deposu'nu güçlendirecek
Norveç 'kıyamet deposu'nu güçlendirecek
Bu yıl 500 bin deprem olacak!
Bu yıl 500 bin deprem olacak!
Yemen için Rusya devrede
Yemen için Rusya devrede
İtalya'da 'faşizm gerginliği'
İtalya'da 'faşizm gerginliği'
İsrail polisinin gözü dönmüş
İsrail polisinin gözü dönmüş

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim