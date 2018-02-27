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Güney Sudan’da 7 milyon insan açlığın pençesinde

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da 7 milyondan fazla insanın açlık tehlikesi altında olacağını duyurdu. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Güney Sudan'daki insani duruma ilişkin rapor yayımlandı

27 Şubat 2018 Salı 18:33
Güney Sudan’da 7 milyon insan açlığın pençesinde

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da 7 milyondan fazla insanın açlık tehlikesi altında olacağını duyurdu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Güney Sudan'daki insani duruma ilişkin rapor yayımlandı. Yağışsız geçebilecek Mayıs ve Temmuz ayları arasındaki dönemin açlık için en riskli zaman dilimi olacağı belirtilen raporda, özellikle 29 bini çocuk olmak üzere 155 bin kişinin 'açlığın en şiddetli evresini' yaşayabileceğine dikkat çekildi.

BM raporunun geçen yıl Güney Sudan'ın bazı bölgelerinde kıtlık ilan edilmesini takiben hazırlandığı aktarılan raporda, geçen ay 5.3 milyon kişinin her gün yiyecek bulmakta zorluk çektiğine işaret edildi.
Rapora dair görüşlerini açıklayan FAO Sudan Temsilcisi Serge Tissot, çiftçilerin desteklenmesi durumunda, yerel üretim artışından dolayı ülkenin gıda güvenliği durumunda hızlı gelişme görüleceğini kaydetti.

WFP Güney Sudan Temsilcisi Adnan Khan ise yaşanan çatışmaların ülkedeki durumu her geçen yıl daha da kötüleştirdiğini belirtti. Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı 'darbe teşebbüsü' iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti. AA

Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan7 MilyonInsanAçlıkPençeSudan
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