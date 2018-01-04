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Güney ve Kuzey arasında iletişim tamam

iki Kore arasındaki yarım saatlik zaman farkı nedeniyle Güney'den başlatılan aramaya henüz mesai saati başlamayan Kuzey'den yanıt gelmedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:33
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Güney ve Kuzey arasında iletişim tamam

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore irtibat yetkilisinin daha sonra, iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde sabah saatlerinde Güney Koreli meslektaşını aradığı belirtildi.

Kuzey'in Güney'e bildirmesi gereken herhangi bir şey olup olmadığına ilişkin soruya, Kuzey'deki yetkili, "Hayır, bildirilecek bir şey olursa sizinle irtibat kuracağız." cevabını verdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki iletişim hattı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla, dün, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez yeniden açılmış, Güney Kore, yerel saatle 15.30'da Kuzey Kore'den bir çağrı aldıklarını doğrulamıştı.

Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, kasım ayında, Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

 Diğer yandan, Kuzey Kore lideri Kim yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirterek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

 AA

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