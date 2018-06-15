Gurbetçiler sandık başında

24 Haziran'a doğru geri sayım sürerken gurbetçilerimiz için de oy verme işlemi devam ediyor. Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Bulgaristan, İngiltere KKTC ve İsveç'teki gurbetçilerimiz sandık başına gitti. Bu ülkelerde yaşayan gurbetçilerimiz için oy verme süresi 2 ila 4 gün arasında değişiyor.