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Gurbetçiler sandık başında

24 Haziran'a doğru geri sayım sürerken gurbetçilerimiz için de oy verme işlemi devam ediyor. Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Bulgaristan, İngiltere KKTC ve İsveç'teki gurbetçilerimiz sandık başına gitti. Bu ülkelerde yaşayan gurbetçilerimiz için oy verme süresi 2 ila 4 gün arasında değişiyor.

15 Haziran 2018 Cuma 15:43
Gurbetçiler sandık başında

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bulundukları ülkelerde oy vermeye başladı.

Kazakistan,  Kırgızistan, Çin, Rusya, Bulgaristan, İngiltere,  KKTC  ve İsveç'teki gurbetçilerimiz sandık başına gidiyor.

Bu ülkelerde yaşayan gurbetçilerimiz için oy verme süresi 2 ila 4 gün arasında değişiyor.

KKTC’de ikamet eden ve yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bugün dahil 3 gün boyunca 09:00-21:00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçilik binası yanında bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde kurulan 20 sandıkta yapılıyor. Seçimin 2’inci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda tekrardan gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 17.06.2018 00:44
Anahtar Kelimeler:
SeçimOySandıkGurbetçiler
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