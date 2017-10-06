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Habur açıklaması! Irak gerekirse güç kullanacak

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alavi yaptığı açıklamada, IKBY referandumunun terörle mücadele çabasının altını oyduğunu dile getirdi.

06 Ekim 2017 Cuma 18:20
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Habur açıklaması! Irak gerekirse güç kullanacak

Türkiye ile tatbikata da değinen İbrahim el Alavi, "Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanacağız. Türkiye ile yaptığımız tatbikat da buna bir hazırlık" dedi.

Bağdat ile Türkiye arasındaki petrol alışverişiyle ilgili ise "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. İki ülke için kazan kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

"Halk Bankası'nda tutulan petrol doğalgaz paraları konusunda Yıldırım'ın ziyareti sırasında bir çözüm bulmayı planlıyoruz" diyen İbrahim el Alavi, "Yeni sınır kapısının Irak'ın Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışma yürütülüyor. Fişabur petrol boru hattının hemen yanında olacağı için buranın güvenliğinin de daha rahat sağlanacağı söylenebilir" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
IKBYHişam Ali Ekber İbrahim El AlaviTürkiyeAnkara BüyükelçisiHabur Sınır Kapısı
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