Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95788
ALTIN
188.073
DOLAR
4.7488
STERLİN
6.2413
EURO
5.5652

Hacı adaylarının pasaport çilesi bitiyor

'Mekke'nin Yolu' adı verilen düzenlemeyle bu yıl Malezya ve Endonezya'dan kutsal topraklara gelen hacı adayları, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında hiçbir kontrole tabi tutulmaksızın özel bölümlerden geçerek ülkeye girişlerini gerçekleştirebilecek. Uygulama gelecek yıl Pakistan ve Türk hacılar için de genişletilecek

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
Hacı adaylarının pasaport çilesi bitiyor

Suudi Arabistan, hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke'nin Yolu" (Tarik Mekke) girişimini gelecek yıldan itibaren periyodik olarak diğer İslam ülkeleri için de uygulamayı planlıyor.

Cidde Kral Abdulaziz Havalimanı yetkilileri, hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak bu ülkede bulunan yabancı gazetecilere söz konusu girişimin detayları hakkında bilgi verdi.

Havalimanı Operasyonlar Müdürü Hişam Saidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu yıl Malezya ve Endonezya'dan gelen hacı adayları 'Mekke'nin Yolu' adını verdiğimiz girişim sayesinde tüm pasaport işlemlerini kendi ülkelerindeki havalimanlarında tamamlayacaklar. Böylelikle Cidde ve Medine'deki havalimanlarına geldiklerinde hiçbir kontrolden geçmeden 2-3 dakika gibi çok kısa bir süre içinde sadece el bagajlarıyla otobüslere ve oradan da kutsal topraklara yönelecekler."

Diğer ülkelere de uygulanacak

Pasaport ve vize işlemleriyle ilgili gerekli kontrolleri kendi havalimanlarında yapmaya hazır olduklarını bildirmeleri halinde İslam ülkelerinin girişime dahil edileceğini vurgulayan Saidi, ilerideki yıllarda girişimin tüm İslam ülkeleri için hayata geçirileceğini belirtti.

Havalimanının sadece hacı adaylarının hizmetine sunulan bölümleri hakkında da gazetecilere bilgi veren Saidi, "Havalimanında 10 bin kişi çalışıyor, monitör, radar ve kamera sistemleri yenilendi. Faaliyette 5 alarm sistemi bulunuyor ve 400'den fazla kamera ile havalimanındaki tüm hareketlilik kaydediliyor" diye konuştu.

Cidde Kral Abdulaziz Havalimanı Hac ve Umre İşleri Müdürü Abdulmecid Muhammed Nur el-Afgani de "Mekke'nin Yolu" girişiminin önümüzdeki yıllarda Pakistan ve Türkiye ile genişletilmesinin planlandığını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PasaportHacı AdaylarıMekkeMedineMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ta çirkin oyun... Türkmenler hedefte
Irak'ta çirkin oyun... Türkmenler hedefte
Arap devletlerinden utanılacak tutum
Arap devletlerinden utanılacak tutum
Tartışmalı yasaya Dürzilerden itiraz
Tartışmalı yasaya Dürzilerden itiraz
Yunanistan yine Türkiye’ye çattı
Yunanistan yine Türkiye’ye çattı
Almanya, ordusu için asker arıyor
Almanya, ordusu için asker arıyor
Aşırı sıcaklar Japonya'da can almaya devam ediyor
Aşırı sıcaklar Japonya'da can almaya devam ediyor
ABD ambargosuna Hürmüz misillemesi
ABD ambargosuna Hürmüz misillemesi
Suriye yeniden inşa edilecek
Suriye yeniden inşa edilecek
Hindu 'inek gözcüleri' bir Müslümanı linç etti
Hindu 'inek gözcüleri' bir Müslümanı linç etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim