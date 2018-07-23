Hacı adaylarının pasaport çilesi bitiyor

Suudi Arabistan, hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke'nin Yolu" (Tarik Mekke) girişimini gelecek yıldan itibaren periyodik olarak diğer İslam ülkeleri için de uygulamayı planlıyor.

Cidde Kral Abdulaziz Havalimanı yetkilileri, hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak bu ülkede bulunan yabancı gazetecilere söz konusu girişimin detayları hakkında bilgi verdi.

Havalimanı Operasyonlar Müdürü Hişam Saidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu yıl Malezya ve Endonezya'dan gelen hacı adayları 'Mekke'nin Yolu' adını verdiğimiz girişim sayesinde tüm pasaport işlemlerini kendi ülkelerindeki havalimanlarında tamamlayacaklar. Böylelikle Cidde ve Medine'deki havalimanlarına geldiklerinde hiçbir kontrolden geçmeden 2-3 dakika gibi çok kısa bir süre içinde sadece el bagajlarıyla otobüslere ve oradan da kutsal topraklara yönelecekler."

Diğer ülkelere de uygulanacak

Pasaport ve vize işlemleriyle ilgili gerekli kontrolleri kendi havalimanlarında yapmaya hazır olduklarını bildirmeleri halinde İslam ülkelerinin girişime dahil edileceğini vurgulayan Saidi, ilerideki yıllarda girişimin tüm İslam ülkeleri için hayata geçirileceğini belirtti.

Havalimanının sadece hacı adaylarının hizmetine sunulan bölümleri hakkında da gazetecilere bilgi veren Saidi, "Havalimanında 10 bin kişi çalışıyor, monitör, radar ve kamera sistemleri yenilendi. Faaliyette 5 alarm sistemi bulunuyor ve 400'den fazla kamera ile havalimanındaki tüm hareketlilik kaydediliyor" diye konuştu.

Cidde Kral Abdulaziz Havalimanı Hac ve Umre İşleri Müdürü Abdulmecid Muhammed Nur el-Afgani de "Mekke'nin Yolu" girişiminin önümüzdeki yıllarda Pakistan ve Türkiye ile genişletilmesinin planlandığını dile getirdi.

AA