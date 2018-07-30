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Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı

Suudi Arabistanlı yetkililer, Hac mevsimi boyunca Hacıların güvenliği için kutsal mekanlarda tüp gaz kullanımını yasakladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:06
Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hac mevsimi boyunca Hacıların güvenliği ve huzuru için Mina, Müzdelife ve Arafata'ta tüp gaz kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yasağı ihlal eden kişilere ilk seferinde 266, ikinci seferinde 666, üçüncü seferinde ise bin 333 dolar para cezası verileceği ve bir hafta da gözaltında tutulacağı belirtildi.

Mina'da 15 Nisan 1997'de Hacıların konakladığı çadırlarda tüp gaz nedeniyle çıkan yangında, 343 kişi ölmüş, bin 500'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

HABER MERKEZİ

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HacKabeMekkeMedineMüslümanYasakTüp Gaz
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