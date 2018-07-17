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Hacıların ulaşımı kolaylaşacak

Yılda 60 milyon yolcu taşıması beklenen Harameyn Hızlı Tren Projesi'nin hizmete girmesiyle birlikte hacıların Mekke, Medine ve Cidde arasındaki geliş gidişleri kolaylaşacak

17 Temmuz 2018 Salı 15:41
Hacıların ulaşımı kolaylaşacak

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığının hac hazırlıklarını yerinde izlemeleri amacıyla İslam ülkelerinden davet ettiği bir dizi yabancı gazeteciye açıklamalarda bulunan yetkililer, Haremeyn Hızlı Tren Projesi'nin ayrıntıları ve gelinen noktayla ilgili bilgi verdi. Cidde kentine 80 kilometre uzaklıktaki Kral Abdullah Ekonomi Kenti (KAEC) istasyonu İşletme ve Bakım sorumlusu Selim Muhammed Emin Bahş, projenin tek hat üzerinde Mekke, Medine, Cidde ve KAEC olmak üzere dört istasyonu kapsadığını ve Kral Abdulaziz Havalimanı istasyonunun da ilave edileceğini belirterek şöyle konuştu: "Haremeyn Hızlı Tren Projesi Ortadoğu'nun en büyük projelerinden biri. Hızlı Trenin dört istasyonu bulunuyor.

Mekke, Cidde, Kral Abdullah Ekonomi Kenti (KAEC) ve Medine istasyonları. Ayrıca Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı istasyonu olacak. Tren hattının uzunluğu 460 km. Proje yılda 60 milyon yolcuya hizmet verecek. İlk ve son duraklar Mekke ve Medine İstasyonları olacak." Projenin 2 milyar dolar gibi bir maliyetinin olduğuna işaret eden Bahş, KAEC İstasyonu'nda 6, Cidde İstasyonu'nda 8, Mekke'de 10 ve Medine'de 6 yolcu platformunun bulunduğunu kaydetti.

Bahş ayrıca istasyonların mimari tasarımına da dikkati çekerek "Her istasyon kültürümüze uygun olarak tasarlandı. Kamplarımızdaki çadır mimarisine uygun olarak yapıldı. Yani, istasyonların tasarımı birbirine çok benziyor. Çadır kültürümüze uygun. Sadece renkleri farklı.

Mekke sarı, Medine yeşil, Cidde ise gri renk olacak." dedi. Haremeyn Hızlı Tren projesi kapsamında geçen Şubat ayında Mekke ile Medine arasında test sürüşlerine başlanmış ve 28 Haziranda test sürüşlerine Kral Abdullah Ekonomi Kenti (KAEC) istasyonu da eklenmişti.
AA

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