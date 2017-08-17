Hamaney’den Trump’a uyarı

Hamaney, kucağında siyah bir çocukla çekilmiş fotoğrafı ile birlikte paylaştığı mesajında "Eğer ABD güçlü bir ülkeyse, başka ülkelerin işine karışmak yerine, beyazların üstünlüğünü savunanlarla mücadele edip kendi ülkesini yönetse daha iyi olur" ifadelerini kullandı. Hamaney, tweet'inde Charlottesville etiketi kullanmayı da ihmal etmedi. ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde Konfederasyon generalinin heykelinin kaldırılması planına karşı çıkan ırkçı gruplar 'Sağı Birleştir' adlı bir eylem organize etmiş, ırkçılık karşıtlarının da karşı eylem yapması sonucu kentte iki grup arasında çatışma yaşanmıştı. DIŞ HABERLER