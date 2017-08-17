Hamaney, kucağında siyah bir çocukla çekilmiş fotoğrafı ile birlikte paylaştığı mesajında "Eğer ABD güçlü bir ülkeyse, başka ülkelerin işine karışmak yerine, beyazların üstünlüğünü savunanlarla mücadele edip kendi ülkesini yönetse daha iyi olur" ifadelerini kullandı. Hamaney, tweet'inde Charlottesville etiketi kullanmayı da ihmal etmedi. ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde Konfederasyon generalinin heykelinin kaldırılması planına karşı çıkan ırkçı gruplar 'Sağı Birleştir' adlı bir eylem organize etmiş, ırkçılık karşıtlarının da karşı eylem yapması sonucu kentte iki grup arasında çatışma yaşanmıştı. DIŞ HABERLER
Hamaney’den Trump’a uyarı
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD'de yaşanan ırkçı saldırı ve gösterilerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak, "başka ülkelerin işlerine karışmayın" dedi
17 Ağustos 2017 Perşembe 17:16
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