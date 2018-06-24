Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311

Hamas adil olunmasını istedi

Hamas Sözcüsü BM yetkilisinden adil olmasını istedi. Sözcü Fevzi Berhum, "Mladenov'un duruşu Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevini yerine getirmesine izin vermiyor" dedi

24 Haziran 2018 Pazar 18:09
Hamas adil olunmasını istedi

Hamas, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un İsrail yanlısı tutumundan vazgeçerek Filistin halkına karşı adil olmasını istedi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, Mladenov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nin durumuna ilişkin yaptığı son konuşmanın tamamen İsrail yanlısı olduğunu ifade etti.

Berhum, uluslararası hukukun temsilcisi olması gereken Mladenov'un Gazze'deki durumu aktarırken uluslararası hukuku çoğunlukla gözardı ettiğine dikkati çekti. Uluslararası hukukun işgal altındaki halklara gösteri ve ifade hakkının yanı sıra işgale karşı direnme hakkı da verdiğini hatırlatan Berhum, "Mladenov'un duruşu Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevini yerine getirmesine izin vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal devleti İsrail'in her gün savaş suçu veya insanlığa karşı işlenen suç niteliğinde saldırılarda bulunduğunu, bunların başında da 12 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın geldiğini kaydeden Berhum, Mladenov'dan Filistin halkı ve işgal kurbanlarına karşı adaletli olmaya çalışmasını istedi. Mladenov, salı günü BMGK'de yaptığı konuşmada, Gazze'de roket saldırıları da dahil olmak üzere şiddetin seviyesinin yükseldiğini belirterek, Hamas ve bazı yapıların şiddeti teşvik ettiğini ileri sürmüştü.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbadi ve Sadr müttefik oldu
İbadi ve Sadr müttefik oldu
Kadınlar ilk kez trafiğe çıktı
Kadınlar ilk kez trafiğe çıktı
'Batı yenilince aynı yalana başvuruyor'
'Batı yenilince aynı yalana başvuruyor'
İsrail askerleri uyuşturucu kullanıyor
İsrail askerleri uyuşturucu kullanıyor
Bir Filistinli daha şehit oldu
Bir Filistinli daha şehit oldu
871 ton petrol nehre aktı
871 ton petrol nehre aktı
500 Türk askerinin naaşı geri verilecek
500 Türk askerinin naaşı geri verilecek
22 asırdır nöbetteler
22 asırdır nöbetteler
Havayı en çok Çin kirletti
Havayı en çok Çin kirletti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim