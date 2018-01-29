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Hamas'tan ABD'ye tepki

Hamas Sözcüsü Berhum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın açıklamalarının "düşmanca" olduğunu belirtti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:12
Hamas'tan ABD'ye tepki

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın açıklamalarının "düşmanca" olduğunu belirtti.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Greenblatt'ın, "Hamas'ın, parasını Gazze halkına yardım etmek yerine füze ve tünellere heba ettiği" yönündeki iddialarına işaret ederek, "Bu açıklamalar, düşmanca ve işgal güçlerinin, Filistinliler aleyhinde işlediği hak ihlalleri ve suçlamaları örtbas etmek için yapılıyor." ifadesini kullandı.

Berhum, bu açıklamaların ayrıca "ABD yönetiminin, İsrail'in, Gazze'ye yönelik işlediği terör ve şiddet eylemlerinin arkasında durduğunu" örtbas etmek için yapıldığını aktardı. Greenblatt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, "Hamas, parasını, Gazze halkına yardım etmek yerine İsrail'e saldırmak için füze ve tünellere heba ediyor. Hamas, nefret söylemini yayıyor ve şiddetin kısır döngüsünü besliyor. Gazze daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth Gazetesi de Greenblatt'ın, Gılaf Gazze bölgesindeki Yahudi toplulukları ziyaret ettiğini belirtti ancak söz konusu ziyaretin zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Haberde, Greenblatt'ın İsrail hükümetinin Batı Şeria İşleri Koordinatörü Yoav (Poli) Mordechai ve ordu yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
HamasFilistinABDTrump
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