Hamas ve Fetih masaya oturuyor

Fetih hareketi ise Batı Şeria'yı. Taraflar arasındaki barış görüşmelerine Mısır aracılık ediyor. Gazze'deki El Ezher Üniversitesi'nden siyaset bilimci Mkhaimer Ebu Saada, "Gazze'deki insanlar yorgun ve bitkin. Sembolik adımlar memnun etmeyecektir insanları. Buradaki insanlar hükümetin acilen yetersiz elektrik verilmesi gisi sorunlarla ilgilenmesini istiyor. Ancak elbette daha uzun vadeli siyasi sorunlara da el atılması gerekiyor" diyor. Hamas iki hafta önce, yönetimi fiili olarak üstlenen tartışmalı Gazze İdari Komitesi'ni feshedeceğini açıkladı. Hamas Mısır'la yürütülen yoğun görüşmelerin sonrasında parlamento seçimleri yapılmasını ve Fetih'le diyalog kurulmasını da onayladı. Hamas İdari Komiteyi bu yılın Mayıs ayında, "Filistin Özerk Yönetimi görevini ihmal ettiği" gerekçesiyle kurdu. Ramallah bunu "gölge hükümet" olarak nitelendiriyor. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Gazze'nin elektrik faturalarını ödemeyi reddederek, Hamas üzerinde baskı kurmayı denedi. Gazze Şeridi'nde yıllardır elektrik kesintisi yaşanıyor, insanlar günde dört, beş saat elektrik kullanabiliyor. DIŞ HABERLER