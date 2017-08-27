Harvey Kasırgası Teksas’ı vurdu

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde son 50 yıldır yaşanan en şiddetli kasırga olan Harvey, anakaraya ulaştıktan sonra şiddetini kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü. Buna rağmen, bölgede büyük hasara yol açtı. Hasarın boyutlarının henüz kesin olarak tespit edilemediği bölgede, evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların devrildiği, araçların zarar gördüğü haber verildi. Harvey nedeniyle 230 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeye elektrik verilemiyor. Corpus Christi kentinde yetkililer, halka suyu kaynatarak içmesi tavsiyesinde bulundu. Elektrik kesintisi nedeniyle arıtma tesislerinin devre dışı kaldığı belirtildi. Brazos Nehri yakınlarındaki bir cezaevini su basması nedeniyle yaklaşık 4 bin 500 mahkum tahliye edilerek, güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, halka "durumun ciddi" olduğu uyarısını yaparak, sokağa çıkılmamasının önemli olduğunu söyledi. Teksas Valisi Greg Abbott da, kurtarma ve enkaz kaldırmaları çalışmalarına başlandığını, yaklaşık bin 800 askerin görev yaptığını açıkladı. DIŞ HABERLER