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Hasan Nasrallah: "İran'daki kriz siyasi değil ekonomik"

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'da yaşanan olayları değerlendirdi. Nasrallah, olayların 2009 ile kıyaslanamayacağını söyleyerek, "Kriz siyasi değil, ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor." dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:10
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Hasan Nasrallah: "İran'daki kriz siyasi değil ekonomik"

Lübnan'da bir televizyona açıklamalarda bulunan Nasrallah, olayların 2009 ile kıyaslanamayacağını söyleyerek, "Kriz siyasi değil, ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Şu an yaşananlar iyi bir şekilde kontrol altına alınıyor. 2009'da yaşananlar ile kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı.

 İran destekli Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da örgüte yakın El-Meyadin kanalına açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki krizin siyasi değil ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirten Nasrallah, olayların bir grup bankanın iflas ettiğini açıklamasıyla başladığını dile getirdi.

 Nasrallah, konuya bazı siyasi kesimlerin müdahil olduğunu, protestoları kullanarak olaya siyasi bir boyut kazandırdıklarını ifade etti.

Rejimin ise konuyla sessizce ve endişeye mahal vermeyecek şekilde ilgilendiğini kaydeden Nasrallah, "Şu an yaşananlar iyi bir şekilde kontrol altına alınıyor. 2009'da yaşananlar ile kıyaslanamaz." ifadelerini kullandı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı.

İran ABD'yi BM'ye şikayet etti

İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı (Donald Trump) ve Başkan Yardımcısı (Mike Pence), çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti" ifadelerine yer verdi. ABD'yi uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'nin prensiplerini ihlal etmekle suçlayan Khoshroo, Trump yönetiminin İran ile ilgili açıklamalarının kınanması” çağrısında bulundu.

Trump, "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz" açıklamasını yapmıştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etmişti.

Rejim yanlıları halen sokakta

Öte yandan İran'ın çeşitli kentlerinde dün başlayan rejim yanlılarının "destek gösterileri" binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

 İran'da yaklaşık bir haftadır devam eden rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarını protesto etmek için, cuma imamları ve dini otoritelerin çağrısıyla başlayan "destek gösterileri", bugün de Meşhed, Şiraz, Urumiye, İsfahan ve Erdebil gibi bir çok büyük kentte sürüyor.

Attığı sloganlarla ABD ve Suudi Arabistan yönetimlerini hedef alan göstericilerin, "Kahrolsun fitneci münafıklar", "Bizde şikayetçiyiz, ancak sesimizi doğru yoldan dile getiriyoruz" gibi sloganlar atması da dikkati çekiyor.

Önceki gün de Ahvaz, Abadan, İlam, Arak, Hürremabad, Kirmanşah ve Buşehr gibi bazı önemli kentlerde toplanan rejim yanlıları, sokak olaylarını protesto etmişti.

Haber Merkezi

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İranHİZBULLAHHasan NasrallahBMNasrallah
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