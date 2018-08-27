Hasan Nasrallah uyardı!

Nasrallah, "Amerika, IŞİD'i yendiği konusunda yalan söylüyor, çünkü her zaman bu terör örgütün ömrünü uzatmak için çalıştı. Suriye'nin güneyindeki terörist gruplar Ürdün'deki el-Muk harekat odasından yönetiliyordu. Amerika bugün dünyada hiçbir anlaşmaya sahip değildir ve bu ülke müttefiklerini bir araç olarak görmektedir" şeklinde konuştu.

"Amerika müttefiklerinin hedeflerine ulaştıklarını gördüğünde, onlara kaçma fırsatı tanımaz" diyen Seyyid Hasan Nasrallah şöyle konuştu: "Kürtler, Amerika'nın her an onları satabileceğini bilmelidirler. Alınan bilgiler İdlib'te yeni bir kimyasal saldırı gösterisi yapılacağını göstermektedir. Batı, Suriye'yi hedef alan yeni bir kimyasal saldırı gösterisine hazırlanıyor ve aynı zamanda Yemenli çocuklara yönelik işlenen cinayetlere sessiz kalıyor. Hiç kimse Muhammed bin Selman'ın Arabistan'ı ve Suud halkını hangi uçuruma götüreceğini bilmiyor. Bizim, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel avn ile ilişkimiz saygı ve karşılıklı güvene dayalıdır ve hiçbir taraf diğerine herhangi bir dayatmada bulunmuyor. Biz, hükümet kurulması konusunda iç görüşmeleri bekliyoruz ancak zaman kısıtlı bu nedenle hükümet kurulması konusunda yeni gruplar oluşturulmamalıdır. Mişel Avn'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinden bu yana bazı iç ve dış çevrelerde onun Hizbullah'ın politikasının uygulayıcısı olduğu ve Hizbullah'ın politikalarını uyguladığı ifade ediliyor ve bu ifadeleri kullananlar kendileri bile yalan söylediklerinin farkında değiller."

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