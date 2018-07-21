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Haşdi Şabi'nin deposunda patlama

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı belirtildi

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:46
Haşdi Şabi'nin deposunda patlama

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Alaa Nasır yaptığı açıklamada, Kerbela kentinde bir mühimmat deposunda nedeni henüz bilinmeyen patlama olduğunu söyledi. Söz konusu silah ve mühimmat deposunun Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Ali Ekber Tugayları'na ait olduğunu belirten Nasır, "Mühimmat deposunun sivillere ait bir yerleşim bölgeye yakın olmasından dolayı 15 kişi yaralandı. Yaralıların tamamı sivillerden oluşmaktadır.'' dedi. Nasır, patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığını ve vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları talimatı verildiğini belirtti.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 21.07.2018 16:56
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