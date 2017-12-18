Hastaneler alarm veriyor

Fransa'daki hastaneler ve sağlık sisteminin durumu hakkında bildiri yayınlayan FTF Başkanı Frederic Valletoux, devlet hastanelerinin bütçe açığının 2017 sonunda 1.5 milyar Euro'ya ulaşacağını kaydetti.
Devlet hastanelerinin yapısal ve mali reformdan geçirilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Valletoux, 'kırmızı çizgi aşıldı' ifadesini kullandı. F
ransa'da sağlık sistemi ve hastaneler, durumlarının son dönemde endişe verici olduğu yönünde eleştiriler alıyordu.
Ülkenin ikinci büyük şehri Marsilya'daki hastanelerde, bir milyar Euro'yu aşan borcun yanı sıra tedavi imkanlarının kötüleşmesi nedeniyle Salı gününden itibaren iş bırakma kararı alındı.
HABER MERKEZİ