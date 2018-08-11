Hazar'ın statüsündeki belirsizlik sona eriyor

Anlaşma, deniz yataklarının paylaşımı açısından çok büyük önem taşıyor. Rusya Devlet Başkanlığı, 1996'dan beri üzerinde çalışılan ve 12 Ağustos'taki liderler zirvesinde imzalanacak Hazar Denizi'nin statüsüne yönelik anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Hazar Denizi'ne kıyısı olan Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan, ve Türkmenistan liderlerinin Kazakistan'ın Aktav kentinde 12 Ağustos'ta yapılacak Hazar Beşlisi zirvesinde Hazar Denizi'nin hukuki statüsünü belirleyen anlaşmayı imzalayacağı duyurulmuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, Hazar Denizi'nin su yüzeyinin ortak kullanıma açık olmasını, dip ve toprak altı bölümlerinin ise kıyıdaş ülkeler arasında paylaşılmasını öngörüyor. Dip ve toprak altı bölümlerin paylaşımının uluslararası hukuk çerçevesinde ülkeler arasındaki anlaşma esas alınarak yapılacağı belirtilen açıklamada, gemicilik, balıkçılık faaliyetlerinin, bilimsel araştırmaların ve boru hattı döşeme işlemlerinin taraflar arasında mutabık kalınan kurallar dahilinde gerçekleştirileceği ve kapsamlı deniz projelerinin de ekolojik faktör mutlak surette göz önüne alınarak hayata geçirileceği ifade edildi.

Buna göre anlaşma, bölge dışı ülkelerin Hazar'da askeri güç bulundurmasını yasaklarken 5 kıyıdaş ülkeyi Hazar Denizi'nin güvenliğinin korunmasından ve kaynaklarının yönetilmesinden sorumlu tutuyor. Hazar Denizi'nin yasal statüsü hakkındaki çalışmalar 1996'dan beri devam ediyor.

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