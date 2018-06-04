Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.192
DOLAR
4.5934
STERLİN
6.1160
EURO
5.3688

Heyetler tam beş defa görüştüler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılması beklenen zirve için ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin 5. kez görüştüğü bildirildi

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:59
Heyetler tam beş defa görüştüler

ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore'deki silahsızlandırılmış bölgede bulunan Panmunjom köyünde Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui başkanlığındaki heyetle bir kez daha bir araya geldi. Heyetler, daha önce, 27 Mayıs ile geçen hafta çarşamba, cumartesi ve pazar günleri de aynı yerde görüşmüştü.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak tarafların toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde arındırılmasının nasıl başarılacağı ve 1950-53 Kore Savaşı'nın resmen sona erdiğinin ilan edilmesi gibi konuları ele aldığı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini bildirmişti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail tatbikatlara doymuyor
İsrail tatbikatlara doymuyor
Çin'den ABD'ye sert tepki
Çin'den ABD'ye sert tepki
Putin'den Kim'e davet
Putin'den Kim'e davet
Sığınmacılara tahliye operasyonu
Sığınmacılara tahliye operasyonu
Hindistan ABD'den kopamıyor
Hindistan ABD'den kopamıyor
Lavlar evlere girdi
Lavlar evlere girdi
Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Katar masaya oturmaya hazır
Katar masaya oturmaya hazır
Çin, ABD'yi uyardı
Çin, ABD'yi uyardı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim