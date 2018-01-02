'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl vesilesiyle basın mensuplarına verdiği resepsiyonda yaptığı konuşmada, 2017’nin hem basın mensupları hem de Cumhurbaşkanlığı personeli açısından Kıbrıs sorunu bağlamında yoğun bir yıl olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmelerden daha güzel haberlerle dönmeyi arzu ettiklerini ancak bunun tüm tarafların gönlünün arzu etmesi halinde olabileceğini; Kıbrıs Türk tarafının bu süreçte adım atan, inisiyatif alan taraf olduğunun uluslararası toplum tarafından da görüldüğünü kaydeden Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük, güvenliğini garanti altına alacak, bunun yanında Kıbrıs Rum toplumunun da haklarını göz ardı etmeyecek, adil, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için elimizden geleni yaptık. Sonuç elde edilemediyse Kıbrıs Türk tarafının tutumu nedeniyle değildir” dedi.

Akıncı, “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu mümkün değildir. Eskiden yapılanların tekrarını yaptığınız zaman aynı sonuçlara varacağınız ortadadır. Hiç kimse bizden bir 50 yıl da sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir… Gelinen noktada hiç kimsenin Kıbrıs Türkünü ambargolara altında yaşatmaya da hakkı yoktur” dedi.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL