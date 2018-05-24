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Hindistan'da trenler hırsız kaynıyor

Hindistan'da demiryolları polisi, ülkedeki trenlerde bir yılda 6 bin 603 hırsız yakaladı

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:56
Hindistan'da trenler hırsız kaynıyor

Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, trenlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle genişletilen güvenlik önlemleri kapsamında kurulan Demiryolları Polisi departmanı, son bir yılda 6 bin 603 hırsız yakaladı.Operasyonlar sonrasında hırsızlardan geri alanan çalıntı eşyaların değerinin 428 bin dolar olduğu kaydedildi. Hırsızların, trenlerdeki teknik malzemeleri, tuvaletlerin tavanındaki havalandırma pervanelerini, musluk, ayna, güneş paneli, anahtar, pil ve kabloları çaldığı belirtildi. Trenlerdeki hırsızlık vakalarıyla mücadele kapsamında güvenlik personeli sayısının da 67 binden 74 bin 456'ya çıkarıldığı aktarıldı.

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:17
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