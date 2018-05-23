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Hindistan'da virüs tehlikesi

Ülkenin güneyinde yayılan virüsten dolayı 90'dan fazla kişi karantina altına alındı. Kerala eyaletinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak için acil önlemler alındı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:52
Hindistan'da virüs tehlikesi

Hindistan'ın güney eyaletlerinden Kerala'da Mayıs ayı başından beri görülen Nipah virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı. Eyalet çapında acil önlemler alan yetkililer, 94 kişinin karantina altına alındığını açıkladı. Meyve yarasası ve domuzlardan insanlara bulaşan virüsle ilgili olarak eyaletin Kozhikode mezrasında Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan bir sağlık yetkilisi "18 örneği teste gönderdik ve 12'si pozitif çıktı” ifadesini kullandı. Aynı ajansa konuşan bir başka yetkili de karantinaların büyük ölçüde önleyici önlem olarak alındığını kaydetti.

Hayatını kaybedenler arasında bir de hastaları tedavi ederken virüs bulaşan Lini Puthussery isimli bir hemşire bulunuyor. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, hemşirenin "özverili hizmetleri her zaman hatırlanacak” açıklamasında bulundu.

Hindistan'da ziraat yetkilileri içinde yarasaların olduğundan şüphe ettikleri bir kuyuyu inceliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Nipah virüsü 1998'den bu yana Malezya, Bangladeş ve Hindistan'da 260'dan fazla insanın ölümüne neden oldu.

Virüsün bulaşması durumunda ise ölüm ihtimali yüzde 70. Hindistan'da ilk kez 2001 yılında görülen hastalık, 2007 yılında da iki ayrı salgında 50'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. DSÖ, Nipah'ı küresel bir salgın ihtimaline karşın Ebola ve Zika virüsleriyle birlikte öncelikli sekiz hastalık arasına dâhil etti.

Hindistan'daki sağlık görevlileri eyalette tıbbi kamplar oluşturmanın yanı sıra, vatandaşları yere düşmüş meyveleri yememe ve hurma dallarından su içmeme konusunda uyardı. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
HindistanVirüs
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