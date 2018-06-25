Hindistan'ın Mumbai kenti ve Thane bölgesini etkisi altına alan aşırı yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti. HindustanTimes'ın haberine göre, kentte pazar gecesinden bu yana etkili aşırı yağışlarda 15 yaşındaki bir erkek çocuğu dahil 4 kişi öldü. Aşırı yağışların tren seferlerinin aksamasına da neden olduğu belirtildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi, yağışların Mumbai'nin bazı kesimlerde sürmesinin beklendiğini açıkladı.
AA
Hindistan'da yağışlar can aldı
Hindistan'ın Mumbai kenti ve Thane bölgesinde etkili olan aşırı yağışlarda 4 kişi yaşamını yitirdi
25 Haziran 2018 Pazartesi 16:42
Hindistan'ın Mumbai kenti ve Thane bölgesini etkisi altına alan aşırı yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti. HindustanTimes'ın haberine göre, kentte pazar gecesinden bu yana etkili aşırı yağışlarda 15 yaşındaki bir erkek çocuğu dahil 4 kişi öldü. Aşırı yağışların tren seferlerinin aksamasına da neden olduğu belirtildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi, yağışların Mumbai'nin bazı kesimlerde sürmesinin beklendiğini açıkladı.