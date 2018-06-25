Hindistan'da yağışlar can aldı

Hindistan'ın Mumbai kenti ve Thane bölgesini etkisi altına alan aşırı yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti. HindustanTimes'ın haberine göre, kentte pazar gecesinden bu yana etkili aşırı yağışlarda 15 yaşındaki bir erkek çocuğu dahil 4 kişi öldü. Aşırı yağışların tren seferlerinin aksamasına da neden olduğu belirtildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi, yağışların Mumbai'nin bazı kesimlerde sürmesinin beklendiğini açıkladı.

AA