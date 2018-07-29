Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540

Hindistan'da yağıştan ölenlerin sayısı artıyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

29 Temmuz 2018 Pazar 17:58
Hindistan'da yağıştan ölenlerin sayısı artıyor

"Hindustan Times"ın haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlarda 64 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Bölgede 385 evin hasar gördüğü yağışlarda 28 hayvan telef oldu. Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, zarar gören ev ve binalarla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi. Hükümet ayrıca, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine, yaralananlara ve evleri hasar görenlere mali yardımda bulunulacağını açıkladı. Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500'den fazla kişinin öldüğü, 200'e yakın kişinin yaralandığı bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistinli 'cesur kız' serbest bırakıldı
Filistinli 'cesur kız' serbest bırakıldı
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem
Milosevic'i savunan avukat öldürüldü
Milosevic'i savunan avukat öldürüldü
Irak'ta Elektrik Bakanı görevden alındı
Irak'ta Elektrik Bakanı görevden alındı
'ABD ile Avrupa arasında ayrılık var'
'ABD ile Avrupa arasında ayrılık var'
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
Moğolistan ile Türkiye arasında kriz iddiası
Moğolistan ile Türkiye arasında kriz iddiası
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
İsveçli aktivist kız için soruşturma başlatıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim