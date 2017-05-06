Hindistan Güney Asya uydusu fırlattı

Sri Lanka, Maldivler, Bangladeş, Nepal ve Butan'ın faydalanacağı uydunun, bölge ülkelerinin telekomünikasyon ve yayın servislerini geliştirmeye yardımcı olmayı hedeflediği belirtildi. Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO) tarafından üç yılda üretilen ve tamamen Hindistan tarafından finanse edilen Güney Asya uydusunun 12 Ku band aktarıcısına sahip olduğu kaydedildi. Uydudan faydalanacak ülkelerin en az bir alıcıya erişim sağlayabileceği ancak her birinin kendi altyapısını geliştirmesi gerektiği ifade edildi. Uydu, doğal afet zamanlarında ülkeler arasında önemli iletişim bağlantıları sağlayabilecek. Pakistan, uydudan faydalanacak ülkeler arasına katılmadı.