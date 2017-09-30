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Hindistan-Pakistan sınırında gerginlik

Hint ordusunun Keşmir kontrol hattında açtığı ateş sonucu biri asker 3 Pakistanlı öldü, 3 asker yaralandı

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:52
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Hindistan-Pakistan sınırında gerginlik

Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hint ordusunun açtığı ateşte, sınırın Pakistan tarafındaki Rah Çikri bölgesinde biri asker 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, askerlerin, sivilleri tehlikeli alandan tahliye ederken Hint ordusunun ateş ettiği belirtildi. Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016 sonundan bu yana sık sık yaşanıyor. İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.
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Anahtar Kelimeler:
Hint OrdusuKontrol HattıKeşmirPakistanlıAsker
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