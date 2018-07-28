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Hindistan'ta yağışlar 37 can aldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:36
Hindistan'ta yağışlar 37 can aldı

Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlarda 37 kişinin öldüğünü açıkladı. Awasthi, yağışların şiddetini artırarak 2 gün daha devam edeceği uyarısı yaptı. Bölgede 3 gündür aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Shamli bölgesinde yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Agra bölgesinde ise sel nedeniyle mahsur kalan 500'den fazla kişi kurtarıldı. Çok sayıda tren seferinin aksadığı eyalette, bazı köylerin kent merkezleriyle bağlantısı kesildi.

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