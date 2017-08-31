Hindistan’da bilanço artıyor: 21 ölü

Hindistan’ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği belirtildi.

Hindistan’ın Mumbai kentinde 117 yıllık bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği belirtildi. 6 katlı binada 13 kişinin kurtarıldığı 6 itfaiyecinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, bina çöktüğünde büyük bir gürültü olduğunu ve etrafı duman kapladığını ifade etti. Binanın alt katında bir tatlı dükkanı ve anaokulu olduğu ifade edilerek, binanın çocuklar okula gelmeden önce çöktüğü bildirildi. 2011’de belediye tarafından binanın güvenli olmadığı tespit edilmesine rağmen ev sahiplerinin burada yaşamaya devam ettikleri belirtildi. Polis ise binanın çökme nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına 200 polisle birlikte birçok itfaiye ekibinin katıldığı belirtildi.

Yaklaşık bir ay içinde Mumbai’de ikinci kez bina çöktü. Temmuz ayında dört katlı bir bina çökmüş ve 17 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)