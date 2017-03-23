Hindistan’da ırkçı tehlike

Son yıllarda Müslümanları hedef alan saldırılar ve şiddet olaylarıyla gündeme gelen 220 milyon nüfuslu eyalette, 325 sandalyeli meclis için yapılan seçimde iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) dörtte üçlük çoğunluk elde etmesi, Başbakan Narendra Modi ve hükümete güvenoyu anlamı taşıyor. Bununla birlikte aşırı görüşleriyle tanınan Yodi Adityanath’ın eyalet başbakanı olarak atanması, siyasal ve toplumsal tepkileri de beraberinde getirdi.

Bu çerçevede, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 20’lik kesimini oluşturan Müslümanlar, Yogi Adityanath’ın ayrıştırıcı, dışlayıcı görüşlerinin eyaletteki Müslümanların hayatını olumsuz etkileyeceği konusunda endişelerini dile getirmeye başladı. Kongre Partisi de ülkede din eksenli politikaların merkeze taşınması ve hele hele önemli bir eyalet olan Uttar Pradeş’te aşırı bir Hindu’nun başbakan olarak atanmasının siyaseten stratejik yanlışlığına dikkat çekiyor.

Hindu-Müslüman çatışması kapıda

Adityanath'ın eyalet başbakanlığına atanmasıyla, Müslüman kitleyi hedef alacak ayrımcı politikaların hayata geçirileceği ihtimali, bölge için potansiyel bir tehlike arz ediyor. Bu durumun, sadece eyalet bazında değil, ülke genelinde Hindu ve Müslüman toplum arasında güven bunalımına yol açacağı endişesi yüksek sesle dile getiriliyor.

Ayudhaya’daki Babri Camii’nin bulunduğu mekânın Hindularca kutsal kabul edilmesi üzerine caminin yıkılıp, yerine Hindu tapınağı inşası talepleri toplumsal gerginliği artıran bir diğer husus olarak ortaya çıkmıştı.

Başbakan Modi’nin Gücerat eyaleti valiliği sırasında Müslüman topluma yönelik izlediği siyasetin rolü de etkili oldu.

AA