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Hindu 'inek gözcüleri' bir Müslümanı linç etti

Hindistan'da köyüne iki inek götüren Akbar adlı bir Müslüman, 'İnek Gözcüleri' adlı Hindu grup tarafından dövülerek öldürüldü

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:58
Hindu 'inek gözcüleri' bir Müslümanı linç etti

Rajastan eyaletinin kuzeybatısından Haryana'da bulunan köyüne inek götüren ve adı Akbar olduğu belirtilen bir kişi 6-7 kişilik bir grup tarafından durduruldu. İneklerin kutsal olduğu Hindu dininden olduğu belirtilen kişiler, çiftçilikle uğraşan Akbar'ı öldüresiye dövdü. Akbar'ın yanında bulunan bir kişiyse kaçarak kurtulmayı başardı. Hindistan polisi, saldırıya uğrayan Akbar'ın hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polis sosyal medya aracılığıyla yaptığı duyuruda saldırganlardan 5'inin kimliğini tespit ettiklerini ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede geçen yıl da benzer bir saldırıda Müslüman bir erkeğin öldürüldüğü, 14 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Hindistan'da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.
DIŞ HABERLER

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