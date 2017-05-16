Hıristiyanlık siyasi görüşlerde etkili

Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya'da "dini inanış, mezhep ve bu şekilde oluşan aidiyet duygusu", siyasi, sosyal ve kültürel görüşler üzerindeki etkili oluyor. ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, Sovyetler Birliği döneminde uzun yıllar uygulanan din yasağı ve mecburi hale getirilen ateist eğitime rağmen Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya'da dinin etkisini kaybetmediği ortaya çıktı. Raporda, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra birçok kişinin dini aidiyetinin yeniden yükselmeye başladığı, Doğu Avrupa ülkelerinde Hıristiyan Ortodoks inancının arttığı ifade edildi.

Dine yöneliş 26 yılda yüzde 34 arttı

Rapora göre, 1991 yılında Rusya'da dini inancını Ortodoks olarak açıklayanlar nüfusun sadece yüzde 37'si iken bu oran 2015'te yüzde 71'e ulaştı. Doğu Avrupa'da Ortodokslardan sonra en büyük Hıristiyan inancına sahip grup Katoliklerin sayısının ise 1991'den bu yana azalmaya devam ettiği belirtildi. Katoliklerin Ortodokslara kıyasla daha düzenli kiliseye gittiğine dikkat çekilirken, Ortodoksluğun Katoliklikten daha fazla kişinin siyasi görüşünü etkilediği belirtildi. Dinin bu ülkelerdeki insanların özellikle siyasi bakışlarında etkili olduğu ve önemli rol oynadığına işaret edilen raporda, Doğu Avrupa'da Ortodoks inancına sahip kişilerin genellikle kendilerini siyasi, sosyal ve kültürel anlamda Rusya'ya yakın hissettiği, Katoliklerin ise Rusya'ya karşı daha mesafeli durduğu bildirildi. Bu ülkelerdeki dini inanışın İslam'a bakışının da incelendiği araştırmada, dikkat çeken nokta Ortodoksların Katoliklere kıyasla İslam'a ve Müslümanlara karşı çok daha ılımlı olması. Ayrıca Ortodoks inancının yaygın olduğu ülkelerdeki nüfusun yüzde 68'i Müslümanları ülkelerinin vatandaşı ve bireyi olarak görüyor. AA